Luisa Marilacarquivo pessoal e Reprodução

Publicado 31/07/2021 09:35 | Atualizado 31/07/2021 09:36

Luisa Marilac compartilhou no Instagram que batizou uma cadelinha adotada de apenas três meses com o nome Anitta. Em vídeo divulgado, a cachorrinha aparece toda assanhada montando em cima da influencer. Luisa então comenta os novos hábitos adquiridos pela pet.

"Que porr* é essa, Anitta? Dá pra você respeitar tua mãe? Tu acha? Essa cachorra tem maturidade pra isso? Se eu não me engano essa rapariga tem três meses. Não devia estar fazendo essas 'cobiça'. A Princesa (outra cadela) nunca fez isso. Tô passada com essa cachorra. Já vou castrar essa assanhada", disse Marilac.

Na legenda do vídeo, ela ainda comparou a cadelinha assanhada com a cantora Anitta: "Passada com a Anitta. Acho que é influência do nome, só pode. Que faço com essa cachorra, gente? Ela só tem uns 3 meses. Já vou castrar. Princesa nunca fez essas coisas. Passada", finalizou.