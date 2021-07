Ticiana Villas Boas - Divulgação/Ricardo Cardoso

Publicado 31/07/2021 14:06

Ticiana Villas Boas usou as redes sociais para fazer um alerta aos seus seguidores, amigos e familiares. Segundo a apresentadora da Band, que estreia no próximo mês o programa 'Duelo de Mães', criminosos tem usado sua foto e seu nome em um número desconhecido de WhatsApp para aplicar golpes.

"Amigos, estão usando minha foto, só que com outro número no WhatsApp. Não caiam. Estou com o mesmo número de sempre. É aquele velho golpe", escreveu ela sobre as corriqueiras tentativas de estelionatários de pedir depósitos se passando por outra pessoa.