Publicado 31/07/2021 11:32 | Atualizado 31/07/2021 11:35

Será enterrado neste sábado (31), às 14h30, o diretor e melhor amigo de Orlando Drummond, Mário Monjardim. O dublador morreu nesta sexta-feira (30), decorrente de um AVC sofrido há mais de um ano. O velório será na capela 5 do Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Mário Monjardim Filho nasceu em Vitória, capital do Espírito Santo no dia 16 de Janeiro de 1935. Ele foi um ator, dublador e o maior diretor de dublagem de todos os tempos. O Monja, como era conhecido, foi a voz do famoso e histórico Pernalonga e também do personagem Salsicha, do desenho 'Scooby Doo', dos também conhecidos Capitão Caverna, Frangolino, do comediante Jerry Lewis e muitos outros personagens históricos.

Salsicha e Scooby eram inseparáveis nos desenhos, nos filmes e suas vozes também seguiram o mesmo caminho. Três dias depois de morrer Orlando Drummond, que deu a voz ao Scooby Doo, morreu Mário Monjardim e a voz do Salsicha, aos 86 anos de idade, em sua casa, no Rio de Janeiro. Mário e Orlando eram muito amigos e Mário, por muitos anos, foi diretor de Orlando Drummond e o convocou para dublar diversos personagens que todos nós conhecemos.

Mário Monjardim já dirigiu diversos atores como Rodrigo Santoro, Selton Mello e muitos outros grandes nomes da televisão brasileira. O dublador foi casado com Zoraida Barreto, parente do cantor Roberto Carlos, com quem teve os filhos Marcus, André, Júlio e Mário. Estava recém separado da cantora Branca Monjardim.

Mário Monjardim começou a carreira em 1954, na Rádio Vitória, na capital capixaba. O artista teve passagem por programas da TV Globo, como a primeira versão de 'Carga Pesada' e os programas humorísticos 'Chico Anysio Show' e 'Os Trapalhões', todos na década de 1980.