Maria Lina e Whindersson - Reprodução

Maria Lina e WhinderssonReprodução

Publicado 02/08/2021 13:44

Rio - Maria Lina Deggan usou suas redes sociais para relembrar a morte de seu primeiro filho com o humorista Whindersson Nunes, que faleceu um dia após o bebê ter nascido prematuro. Nesta segunda-feira (2), a noiva do youtuber repostou um story da irmã do comediante em sua própria conta de Instagram, demonstrando a falta que o pequeno João Miguel faz.

fotogaleria

Publicidade

"Saudades de você, meu filho", lamentou a jovem após Hagda Kerolayne compartilhar a foto de uma das roupas que faziam parte do enxoval do bebê. A influenciadora também se emocionou ao falar do sobrinho: “Não vão deixar nunca de saber que eu estou sentindo muito a falta dele! Eu te amo, meu príncipe", escreveu.