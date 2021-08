Gretchen e o marido, Esdras de Souza - Reprodução/Instagram

Publicado 02/08/2021 11:25 | Atualizado 02/08/2021 11:40

Rio - Gretchen fez a temperatura da web subir ao publicar foto ao lado do marido. No clique, eles aparecem prontos para um dia de piscina. A Rainha do Rebolado aparece apenas de biquíni enquanto o maridão, Esdras de Souza, usa só uma sunga.

"Bom dia, povo. Bom Domingo. Boa semana", escreveu ela na legenda. Os seguidores, claro, responderam. "Bom dia, deusa. Quero eu chegar na sua idade com esse vigor", escreveu uma fã. "Linda, maravilhosa. Queria eu ter um corpão desses", confessou outra.