Gaby RodinRenato Gama / Juliano Mendes Assessoria

Publicado 02/08/2021 12:56 | Atualizado 02/08/2021 13:10

Rio - A covid-19 afetou vários setores, principalmente a classe artística. Muitos eventos deixaram de funcionar devido à pandemia, fazendo que muitos profissionais se afastassem de seus trabalhos. Com Gaby não foi diferente, que ficou afastada dos eventos corporativos, de moda, TV e publicidade desde o inicio do ano passado. Ela sentiu na pele todo impacto e principalmente ficar longe dos seus fãs.

Ela afirma que só voltará se tiver tudo com muita segurança devido à pandemia. “Pretendo voltar a trabalhar com o mercado publicitário, moda, eventos, fotografias, mas desde com toda segurança, sem aglomerações, com pessoas já vacinadas e com uso de máscara. Respeitando todo protocolo que as autoridades exigem”, afirma ela.



Recentemente ela mudou o visual e fez um ensaio fotográfico estilo Marilyn Monroe para marcar essa nova da sua carreira e ressalta que tudo foi feito com toda segurança. “Fizemos um novo ensaio para marcar o meu retorno, mais foi com uma equipe de profissionais reduzida, todos testados e usando máscaras” – finaliza Gaby.



Gabrielly Rodin foi a primeira e única drag queen a ser assistente de palco de um programa de televisão. Ela já trabalhou no 'Tudo Pela Audiência', ao lado de Fabio Porchat e Tatá Werneck, no Multishow.