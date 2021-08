David Brazil - Reprodução

Publicado 02/08/2021 13:00 | Atualizado 02/08/2021 13:04

São Paulo - O influenciador David Brazil revelou em conversa com a apresentadora Lisa Gomes que tentou parcelar o pagamento de um garoto de programa com quem se envolveu.

David assumiu que já conhecia o profissional, mas se surpreendeu com o valor de R$ 2 mil cobrado pelo garoto de programa para uma noite de acompanhamento. “Sentia muito tesão nele, não é famoso. É um bofão que sempre fui louco, é o cara! Ele come todas as mulheres do Rio. É O cara. Sempre tive muito tesão e sempre tentei. Até que um dia falei: 'Sou apaixonado e você' e ele foi e mandou o papo: ‘Se tu me adiantar uma ‘parada’ que eu tô com uma dívida'", relembrou David Brazil.

David explicou que perguntou o valor e tentou dividir em quatro vezes o pagamento. “Perguntei quanto e falei que se fosse em quatro prestações de R$ 500 eu ajudaria. Ele disse que então estava 'suave' e era para deixar para lá. Aí eu fiquei com um negócio. Então, fui lá e fiz e valeu a pena. Tem tantos famosos lindos, ricos, cobiçadíssimos que pagam caro tipo 10, 30 mil. Infelizmente foi à vista, mas garanto que valeu a pena”, completou.

O influenciador e apresentador revelou que reencontro o garoto de programa mais uma vez e tentou um desconto. Porém, o profissional negou a "promoção".