Publicado 02/08/2021 14:23

Rio - Antes tarde do que nunca, Felipe Titto recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira (2). Em suas redes sociais, ator de 34 anos comemorou o momento especial e explicou o motivo pelo qual não tomou o imunizante na data definida pelo calendário de vacinação.

"Tô vacinado, p****! Tomei a primeira dose da minha vacina, graças a Deus. Já tinha até passado do tempo né, eu tenho 34 anos, mas por uma questão de logística, de tempo...", iniciou nos Stories do Instagram. "É meio irresponsável da minha parte ter dado tanta ênfase ao trabalho, mas era pra eu ter ido tomar a vacina num dia x e acabei não conseguindo ir porque eu tinha um trabalho grande no dia seguinte e tive medo de ter reação e não conseguir cumprir meu trabalho", contou o apresentador.

"Sei que é irresponsável por um lado, uma irresponsabilidade muito grande com a minha saúde, mas era um comprometimento com o que eu tinha me comprometido a fazer. Mas deu tudo certo, agora tô vacinado", finalizou Felipe. No feed, o artista compartilhou um vídeo do momento em que é imunizado e aconselhou os seguidores: "Vacinem-se!"

