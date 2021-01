Acidente com duas lanchas em Angra dos Reis deixa ao menos um morto Reprodução Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 16/01/2021 16:03 | Atualizado 16/01/2021 19:09

Rio - Quatro pessoas morreram após duas lanchas colidirem em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no início da tarde deste sábado (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 12h41 e três vítimas são da mesma família, sendo uma criança, a mãe dela e a avó materna.



Ainda segundo a corporação, elas foram identificadas respectivamente como Luiza, de 11 anos, Tatiana Ayres Gondim Pinheiro, de 43, e Maria Cândida Ayres Gondim Pinheiro, de 57. A quarta vítima era uma amiga da família, identificada como Vânia Maria Edde, de 63 anos.

Outras quatro pessoas ficaram feridas. Três delas, Carlos A. Meireles, Tomas P. Machado e Luiz A. Lobão, sofreram escoriações leves, foram atendidas no local e liberadas. Já a quarta vítima, identificado como José Carlos G. Pinheiro, 67 anos, foi levado para o Hospital do Frade, em Angra. Um dos sobreviventes é o pai da criança, informaram os socorristas.

A Capitania dos Portos, da Marinha, também foi acionada. De acordo com a instituição, quatro equipes de Busca e Salvamento foram acionadas para a ocorrência. "Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Após a conclusão, será encaminhado ao Tribunal Marítimo", diz nota enviada à imprensa.

Nas redes sociais, circulam vídeos da embarcação a deriva e relatos citando uma explosão e muito vazamento de óleo.

Angra dos Reis



Segundo informações preliminares, duas lanchas colidiram próximo a Ilha de Paquetá.



Há relatos de vítimas mas não conseguimos confirmar a gravidade#InformeLegalRJ pic.twitter.com/aNoBtZdwrZ — Informe Legal - Rio de Janeiro (@legal_rj) January 16, 2021 *Matéria atualizada às 17h13 com o nome das vítimas e mais detalhes do acidente