Por O Dia

Publicado 18/01/2021 11:30 | Atualizado 18/01/2021 11:32

Rio - Três das quatro vítimas de um acidente envolvendo duas lanchas neste sábado, em Angra dos Reis, na Costa verde do Rio , serão cremadas nesta segunda, às 17h, no Memorial do Carmo, no Caju.Os corpos da avó Maria Cândida Pinheiro, de 57 anos, da filha dela, Tatiana Godim Pinheiro, de 43, e da neta Luíza Pinheiro, de 11, ainda estão sendo aguardados no Memorial do Carmo onde vão ser velados até a hora da cremação.A quarta vítima fatal era uma amiga da família, identificada como Vânia Maria Edde, de 63 anos. Ainda não há informações sobre o sepultamento dela.Outras quatro pessoas ficaram feridas. Três delas, Carlos A. Meireles, Tomas P. Machado e Luiz A. Lobão, sofreram escoriações leves, foram atendidas no local e liberadas. Já a quarta vítima, identificado como José Carlos G. Pinheiro, 67 anos, foi levado para o Hospital do Frade, em Angra. Um dos sobreviventes é o pai da menina Luíza, informaram os socorristas.De acordo com a Capitania dos Portos, da Marinha, quatro equipes de Busca e Salvamento foram acionadas para a ocorrência próximo às ilhas de Paquetá e Calaca. "Um inquérito administrativo foi instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Após a conclusão, será encaminhado ao Tribunal Marítimo", diz nota enviada à imprensa.