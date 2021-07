Monique Evans e a mulher, Cacá Werneck - Ag. News

Monique Evans e a mulher, Cacá WerneckAg. News

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 15:13

Rio - Monique Evans e Cacá Werneck estão juntas novamente. A informação é do colunista Leo Dias, do "Metropoles". As duas havia terminado o relacionamento de cinco anos em outubro do ano passado. Ainda de acordo com o colunista, as duas voltaram a namorar ainda em novembro do ano passado, apenas um mês após o término, mas resolveram manter tudo em sigilo.

fotogaleria

Publicidade

"Eu queria preservar a gente nessa volta, sabe? Ficar longe de olho gordo e julgamentos. Depois da nossa volta, não tivemos mais nenhuma briga. Revigoramos o nosso amor e a gente repensou vários pontos. Vimos que o nosso amor é maior que qualquer coisa", explicou a modelo ao colunista.

"Foi louco porque não podíamos andar juntas. Quando eu fazia uma foto para postar na internet, na casa da Cacá, por exemplo, tinha que procurar uma parede branca para ninguém desconfiar. Ela continua tendo o apartamento dela e eu o meu. Ela precisa de espaço para estudar, dar aulas e para produzir. Mas dormir, sempre dormimos juntas, ou aqui ou lá. Nossos cachorros, que são cinco, também ficam nessa loucura com a gente", explicou.