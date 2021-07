Sheron Menezzes exibe boa forma em dia de praia com o marido, Saulo Bernard, e o filho, Benjamin - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 14:35

Rio - Sheron Menezzes postou no Instagram, nesta segunda-feira, algumas fotos em que aparece se divertindo em família, na praia. Nas imagens, a atriz aparece ao lado do marido, Saulo Bernard, e do filho Benjamin. Os internautas também repararam na boa forma da atriz, que arrancou suspiros usando um biquíni vermelho.

"De volta a realidade com saudade do sol de ontem", escreveu a atriz na legenda das imagens. "Lindos", elogiou uma seguidora. "Você é iluminada", disse outra pessoa. "Deixa de ser perfeita, meu Deus, não aguento mais", brincou uma fã.