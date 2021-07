Gorete Milagres, a Filó - Reprodução

Publicado 31/07/2021 08:31

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega disse em entrevista a Rafinha Bastos que Gorete Milagres, que fazia a personagem Dona Filó, foi a "pior" pessoa com quem ele já trabalhou. Na entrevista, que foi ao ar no YouTube, Carlos Alberto revelou detalhes de sua relação com a humorista, que depois rebateu as acusações.

O apresentador afirma que Gorete ia integrar o elenco de "Os Trapalhões", na Globo, mas recebeu uma contraproposta de Silvio Santos para permanecer no SBT. Segundo Carlos Alberto, uma das condições impostas por Gorete foi não fazer parte do elenco de "A Praça É Nossa", o que o magoou bastante.

"Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela, porque se ela não tem a responsabilidade, a humildade, o Silvio tem. Então o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir", disse o apresentador. Segundo Carlos Alberto, o filho dele disse que Gorete chegou a pedir desculpas pelo ocorrido.

"Meu filho disse que ela pediu desculpas, disse que não é nada disso, eu disse 'filho, depois que eu morrer, se você quiser você põe, mas comigo vivo nunca mais ela senta naquele banco'. Não é que eu tenha raiva dela, eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz, quem não erra na vida? Mas não vai errar a segunda, senão eu sou burro".

Gorete, então, se irritou com a repercussão da entrevista e acusou Carlos Alberto de falar mal dela em programas sensacionalistas. "Não sei de onde ele tira tanta raiva", disse a humorista em um textão no Instagram.

"Eu nunca coloquei em contrato que não queria voltar pra 'Praça' e isto eu posso provar. Das duas vezes que ia pra Globo, voltei pra 'Praça' e fui muito bem recebida por ele. Depois da história da Globo, o recebi na minha casa assim como fui em festas na casa dele. Ele foi no meu aniversário de 40 anos, passou a noite conversando com o meu pai e daí três dias me demitiu. Mesmo depois da demissão mantemos uma relação cordial, eu ia gravar com Silvio e ia vê-lo! Mesmo ele falando mal de mim nos programas sensacionalistas, ganhei um prêmio e ele esteva presente e dediquei a ele".

Gorete disse ainda que sua saída da "Praça" foi uma decisão de Silvio Santos por "estratégia de marketing" e que ela nunca foi "inimiga" de Moacir Franco. "Em 2016, eu e Moacir gravamos um piloto no SBT, este senhor a que eu tenho gratidão e respeito ficou bravo, tive que gravar com seguranças. O piloto não foi aprovado, na sequência o Moacir foi demitido da Praça. Recentemente o Marcelo de Nóbrega me chamou pra 'Praça' e eu perguntei se o pai dele concordava pois de seis em seis meses ele fala mal de mim. Eu disse ao Marcelo que voltaria se o pai concordasse e fiz isto numa tentativa de fazer este homem parar de me odiar simplesmente porque o Silvio foi na minha casa, porque o Silvio me valorizou e também por eu ter sido uma mulher campeã de audiência".