Neymar curte dia de piscina com o filho, Davi Lucca, em Ibiza, na EspanhaReprodução Internet

Publicado 03/08/2021 13:26 | Atualizado 03/08/2021 13:31

Rio - Neymar está curtindo o verão europeu ao lado do filho Davi Lucca, em Ibiza, na Espanha. O jogador de futebol postou no Instagram, na manhã desta terça-feira, uma foto em que aparece relaxando na piscina ao lado do filho, Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas.

Na segunda, Neymar fez um passeio de barco com Carol Dantas, mãe de seu filho, o atual marido dela, Vinicius Martinez, e mais alguns parças. Entre as mulheres, estava a influenciadora digital Bruna Biancardi, que é apontada como novo affair do jogador e que foi comparada fisicamente com a ex-namorada dele, Bruna Marquezine.