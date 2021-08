Lumena, do 'BBB 21' - Reprodução/Globo

Publicado 03/08/2021 13:46

Rio - Com uma passagem polêmica pelo "BBB21", Lumena Aleluia se abriu ao falar sobre o cenário que encontrou fora do reality show, já iniciando sua carreira como influenciadora digital com um "cancelamento" nas costas. A baiana contou que teve sua saúde mental afetada pelos ataques que recebeu, além ter visto sua família, sua namorada, e até mesmo o terreiro que frequenta, serem alvos do ódio na internet.

"Quando eu saí do programa, como eu não entendia bem o que tava acontecendo, eu tive alguns processos de adoecimento muito fortes", confessou em vídeo no seu canal no YouTube. "Dentre eles, pânico, fobias, crises de ansiedade, perda de memória, o que me convocou a buscar ajuda profissional num processo de autocuidado. Foi o que me deu coragem pra assumir uma relação de ressignificar essa experiência de cancelamento", afirmou Lumena, que deixou a psicologia para se dedicar à carreira nas redes sociais.

No decorrer do vídeo, a DJ chegou a mostrar algumas das mensagens que recebeu, com conteúdos que envolvem racismo, xenofobia e intolerância religiosa. Lumena destaca a importância de sua família no processo que enfrentou após deixar o reality e diz enxergar o "hate" na internet como algo "superficial".

"Quando eu saí na rua, eu recebi foi abraço. Recebi acolhimento, beijo. Obviamente de pessoas que entenderam minhas cicatrizes, feridas e adoecimentos que o jogo proporciona", declarou a ex-BBB.