PMs apreenderam duas armas com suspeitos que estavam cometendo arrastão em Itaboraí - Divulgação

Publicado 04/08/2021 11:00 | Atualizado 04/08/2021 11:03

Rio - Uma tentativa de arrastão na Estrada da Conceição, no bairro Marambaia, em Itaboraí, terminou com um suspeito morto, outro baleado e na apreensão de duas armas - um revólver e uma pistola- na manhã desta quarta-feira (4).

Policiais do 35º BPM (Itaboraí) patrulhavam a região e foram alertados sobre criminosos armados que estariam fechando a rua e realizando assaltos. Com a chegada dos policiais, criminosos efetuaram disparos para fugir da ação policial.

Na troca e tiros, motoristas e pedestres ficaram no meio do fogo cruzado. Segundo a PM os baleados participaram da tentativa de arrastão e estavam armados. Um deles não resistiu e morreu ainda no local. O segundo criminoso foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, mas seu estado de saúde não foi informado.

A ocorrência será registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

