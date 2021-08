Policiais militares são atacados a tiros na BR-101 (Niterói-Manilha) - Reprodução

Policiais militares são atacados a tiros na BR-101 (Niterói-Manilha)Reprodução

Publicado 04/08/2021 08:30 | Atualizado 04/08/2021 08:33

Rio - Uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi atacada a tiros na madrugada desta quarta-feira (4) na rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), em São Gonçalo. O ataque ocorreu na altura do KM 309, no bairro Jardim Catarina, região controlada pelo tráfico de drogas. Apesar do susto, nenhum policial ficou ferido.

Em um vídeo gravado por um dos policiais, ele conta o momento do ataque. O agente conta que ele e outro colega estavam baseados na rodovia quando foram atacados por homens armados. Pelo menos dois disparos atingiram a porta da viatura. O policial conta que um tiro atingiu a caneta que estava nas mãos do colega de farda.

Equipe do 7º BPM (São Gonçalo) é atacada a tiros na BR-101 (Niterói-Manilha). Disparos atingiram a viatura, mas nenhum policial ficou ferido.#ODia



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/ICTF3AhMrn — Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2021

O ataque ocorreu por volta das 4h30 e a movimentação de carros na rodovia era fraca. Após a ação criminosa, os bandidos conseguiram fugir entrando nas ruas do bairro Jardim Catarina.

A polícia acredita que o carro era usado por criminosos que cometem crimes na extensão da Niterói - Manilha. Outra hipótese é de que traficantes do Jardim Catarina estivessem retornando de alguma comunidade aliada e acabaram batendo de frente com os policiais.

O caso foi registrado na delegacia da região. A Polícia Civil deve requisitar as imagens do circuito de segurança da rodovia para tentar identificar o veículo usado pelos criminosos.