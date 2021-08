Tiroteio em Manguinhos afeta circulação de trens do ramal de Saracuruna - Divulgação

Tiroteio em Manguinhos afeta circulação de trens do ramal de Saracuruna

Publicado 04/08/2021 08:56 | Atualizado 04/08/2021 10:15

Rio - Um tiroteio que acontece na Favela de Manguinhos, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira, afetou a circulação dos trens do ramal de Saracuruna. Às 8h15, as partidas da Central do Brasil ficaram temporariamente suspensas e os trens circularam apenas entre as estações Bonsucesso e Gramacho, além do trecho Gramacho–Saracuruna. A circulação foi normalizada por volta das 9h13.

Em nota, a SuperVia lamentou pelos transtornos causados pelas constantes ocorrências de segurança pública no entorno da malha ferroviária.



De janeiro a junho, os tiroteios já impactaram a operação 13 vezes com interrupções totais ou parciais, totalizando mais de 19 horas de alterações.

A Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Manguinhos realizavam policiamento pela comunidade quando foram atacadas a tiros por criminosos. Houve confronto e os bandidos fugiram. Até o momento, não há registro de feridos no incidente. O policiamento foi intensificado na região.