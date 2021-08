Local em que foi registrado a ocorrência dos disparos - WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 01/08/2021 09:53 | Atualizado 01/08/2021 13:33

Rio - Uma noite marcada por tiros gerou apreensão entre os moradores de Irajá, na Zona Norte do Rio, durante a noite desse sábado (31), por volta das 20h40, na altura da rua Marambaia. Uma briga que aconteceu em uma festa na região terminou em tiros, que atingiram um policial militar da reserva e outro da ativa. As vítimas foram socorridas. O autor dos disparos, não identificado, fugiu.



O policial militar da reserva foi atingido de raspão no pescoço e na orelha e o agente da ativa, que estava em seu dia de folga, foi atingido por estilhaços no braço e na perna. Os dois feridos foram socorridos ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e medicados A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado na 27ª DP.

Na noite de sábado, um show de forró acontecia na Praça Ipupiara, chamada na região de Praça da Light, a poucos metros de onde os tiros foram disparados. A praça estava cheia de frequentadores. Apesar dos tiros, a apresentação continuou normalmente até o fim da noite e os quiosques seguiram funcionando.

"Ouvimos os tiros muito baixo, por causa do som. A confusão foi em um bar, onde estava acontecendo uma festa. A briga foi entre dois policiais e chegou até a esquina da praça. Na praça em si, ninguém levantou, mas o pessoal da festa veio todo para a praça", contou uma mulher que trabalha em um quiosque na Praça Ipupiara. Após a confusão, o bar foi fechado e muitos curiosos se amontoaram no local.

"Todo fim de mês tem esse evento. É uma feirinha, que tem pagode e churrasco. As pessoas colocam barraquinhas para vender o que tem em casa. Ali mesmo fazem o pagode e tem muita bebida. Vira festa todo último sábado do mês. Sempre tem briga, mas foi a primeira vez que saiu tiro. Policiais frequentam muito ali. Na praça, muita gente ficou com medo", relatou a testemunha.

Por meio das redes sociais, moradores comentaram o caso. "Foi muuuuito tiro. Tenso", escreveu uma mulher. "Dois policiais discutindo, um atirou no outro, e outro baleado de raspão", disse outra. "Muito tiro mesmo, horrível!", exclamou outra. Na sexta-feira (30), moradores do bairro também alertaram sobre a ocorrência de disparos durante a manhã.

