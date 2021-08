Veículo foi abordado em Botafogo - Divulgação

Publicado 04/08/2021 17:32

Rio - Policiais do Ipanema Presente prenderam, na tarde desta quarta-feira, um taxista após ele aplicar um golpe de estelionato em duas passageiras. Os agentes foram informados por pedestres e motoristas que um táxi estava andando com as portas abertas na altura da churrascaria Fogo de Chão, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.



Segundo os agentes, a viatura policial se aproximou do veículo e confirmou que duas mulheres tentavam saltar do táxi em movimento. Os policiais deram ordem de parada, o taxista parou em um posto de gasolina e as passageiras saíram correndo. O motorista ainda tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.



As vítimas explicaram para os policiais que ao final da corrida, que tinha custado 30 reais, elas passaram o cartão na maquininha para realizar o pagamento. Logo após isso, uma das passageiras recebeu um SMS da operadora do cartão notificando que tinha sido debitado, na verdade, 3 mil reais da sua conta bancária. No mesmo momento, elas informaram o erro ao motorista, que negou devolução do valor e começou a acelerar com o carro mantendo as duas passageiras dentro do veículo.



O homem foi encaminhado para a 12° DP (Copacabana), onde confessou o crime e ainda admitiu ter cometido o golpe com outros passageiros no mesmo dia.



Entenda o golpes



O golpe era aplicado da seguinte forma: ao final da corrida, o motorista apresentava o valor correto no celular para o passageiro. Mas antes de transmitir o valor para a maquininha, que estava adulterada com uma fita isolante, ele alterava a quantia cobrada.



Na delegacia, constataram que o taxista já tem anotações pelo crime de estelionato e 32 passagens pela polícia. As diligências ainda estão em andamento.