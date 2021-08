Galpão Gomeia, no Centro de Caxias, sofreu invasão de homens armados nesta quarta-feira - Reprodução

Galpão Gomeia, no Centro de Caxias, sofreu invasão de homens armados nesta quarta-feiraReprodução

Publicado 04/08/2021 17:23

Rio - O ex-candidato a vereador de Caxias em 2020 Wesley Teixeira denunciou que o Galpão Golmeia, espaço utilizado por diversos movimentos sociais no Centro de Caxias, foi invadido na manhã desta quarta-feira por dois homens armados, que chegaram em uma moto ao local por volta das 10h. No momento da abordagem, só havia uma zeladora no local. Nenhum item foi roubado. Wesley, que fundou o Movimenta Caxias, disse que os movimentos já haviam sofrido intimidações, mas nenhuma tão violenta como essa.

O ativista estava a caminho da delegacia com um advogado na tarde desta quarta-feira para registrar ocorrência e pede que o caso seja esclarecido.

"O galpão é sede de vários movimentos sociais, onde estamos entregando cestas básicas desde o início da pandemia, fazemos reuniões de cultura, educação. É um local de atuação nos Direitos Humanos. Onde a gente fez acolhimento à família de Emily e Rebecca. A gente está preocupado. Não levaram nada. A ação me parece um ataque", declarou.

Wesley conta que os homens chegaram em uma moto, entraram no galpão, perguntaram onde estava o responsável pelo espaço, começaram a revistar e perguntaram se havia algum cartão no local. A zeladora informou que era faxineira e que não havia mais ninguém e os dois deixaram o galpão sem levar nada.

"A gente não vai se intimidar. A gente já tinha sofrido incidentes de violência. Não queremos levantar suspeitas. A gente acha que a polícia deve investigar", afirmou Wesley antes de ir registrar o boletim.

O Galpão Gomeia reúne grupos que trabalham com produção cultural, audiovisual, comunicação e cultura digital. O espaço é um coworking de coletivos culturais e empreendimentos criativos da Baixada Fluminense.

Wesley Teixeira se candidatou a vereador de Caxias pelo Psol em 2020, mas está em processo de saída do partido.