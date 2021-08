Crime aconteceu no último domingo na Rodovia Washington Luís, na altura do Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 03/08/2021 10:02 | Atualizado 03/08/2021 13:36

Rio - Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou o suspeito na Rodovia Washington Luís (BR 040). O caso foi registrado no último domingo, na altura do Caxias Shopping, no bairro Vila São Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O agente estava acompanhado da mulher e estava do lado do carona no carro da família. Eles foram surpreendidos pelos bandidos armados. O policial reagiu à bala e conseguiu ferir um dos assaltantes, que não resistiu e morreu no local. Outros dois criminosos conseguiram fugir. Um revólver foi apreendido.

Em nota, a Secretaria Estadual de Polícia Militar disse que "policiais do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram ao local para prestar auxílio ao militar".

As investigações estão a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).