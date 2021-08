Dupla é presa com pistola, artefato explosivo, rádio comunicador e drogas no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo.

A ocorrência foi realizada por policiais do #39BPM nesta manhã, após denúncias de moradores. A foi Ocorrência registrada na #54DP.#PolíciaMilitar #BaixadaFluminense pic.twitter.com/l0mpcAL8Zr