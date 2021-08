O pequeno Miguel virou o xodó dos funcionários do hospital - Divulgação

Publicado 03/08/2021 11:31

Prematuro e com deficiência imunológica, Miguel chegou ao Heat para tratar uma infecção respiratória. Logo, o bebê tornou-se o xodó dos médicos, enfermeiros, equipe de apoio e pessoal administrativo do hospital. Rio - Um bebê de apenas seis meses, que passou dois meses internado no setor de pediatria do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, está indo para um abrigo para menores no Rio de Janeiro esta semana após a mãe perder a sua guarda. Funcionários da unidade de saúde iniciaram, nesta segunda-feira, uma campanha para arrecadar roupas e material de higiene pessoal para o pequeno Miguel.Prematuro e com deficiência imunológica, Miguel chegou ao Heat para tratar uma infecção respiratória. Logo, o bebê tornou-se o xodó dos médicos, enfermeiros, equipe de apoio e pessoal administrativo do hospital.

As doações devem ser feitas no próprio hospital, localizado na Rua Osório Costa, no bairro de Colubandê.

"Ele não tem nada. Então qualquer doação é bem-vinda. Conseguimos junto aos pais que estão com seus filhos internados na unidade e com funcionários a doação de algumas roupas. Mas não são suficientes. Queremos que ele saia do Heat abastecido de roupas e material de higiene pessoal, como creme, lenços umedecidos, sabonete e shampoo", dizem os funcionários.

Como a mãe perdeu a guarda da criança, o pai sumiu e ninguém da família apareceu para pegar a criança, a Justiça ordenou que fosse para um abrigo. Ainda não há informações sobre o local para onde Miguel será levado.