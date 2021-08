Idoso é acolhido em abrigo municipal - DIVULGAÇÃO

Idoso é acolhido em abrigo municipalDIVULGAÇÃO

Publicado 03/08/2021 10:16 | Atualizado 03/08/2021 10:18

Rio - A Secretaria Municipal de Assistência Social recebeu 227 pedidos de acolhimento em abrigos da prefeitura nos últimos quatro dias, período de frio mais intenso durante o inverno carioca. A secretaria também atendeu outros 262 chamados do 1746, o telefone público da prefeitura, para assuntos relativos à proteção da população em situação de rua. São 31,68% chamados a mais do que no mesmo período do mês passado - entre 27 e 30 de junho, foram 83 ligações.

"A população carioca está mostrando como é solidária", afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Laura Carneiro. Nos últimos quatro dias, quando os termômetros tem batido menos de 9º C nas madrugadas do Rio, equipes da Assistência social abordaram 1.526 pessoas em situação de rua. O objetivo é encaminhá-las a um dos dez abrigos municipais, os CASs (Centros de Assistência Social).