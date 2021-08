No Recreio dos Bandeirantes, 42 motoristas foram flagrados embriagados - Magno Segllia / Divulgação

Publicado 03/08/2021 10:06 | Atualizado 03/08/2021 12:22

Rio - A Operação Lei Seca abordou 1.533 motoristas e 352 casos de alcoolemia foram registrados durante as ações realizadas de sexta-feira a domingo. O bairro do Recreio dos Bandeirantes bateu o recorde entre todas as ações do fim de semana: uma blitz realizada na Avenida Pedro Moura, no sábado, registrou 46,15% de casos de motoristas embriagados. Dos 91 motoristas abordados na operação, 42 estavam sob efeito de álcool.

No dia anterior, na sexta-feira, a Barra da Tijuca registrou um alto índice de alcoolemia. Dos 70 motoristas abordados, 24 estavam embriagados, ou seja, 34,29%. No mesmo dia, 31,58% dos motoristas abordados no bairro de São Cristóvão, estavam dirigindo sob efeito de álcool. Já no sábado, 31 motoristas foram flagrados embriagados na Rua da Feira, em Bangu.

Na Região dos Lagos, os altos índices de alcoolemia também chamaram a atenção. Durante uma ação realizada no domingo na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, 21 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool.

"São preocupantes os altos índices de alcoolemia que têm sido registrados aos finais de semana. Por isso, nossas ações de fiscalização são realizadas em todo o estado para que as pessoas se conscientizem dos riscos de não dirigir depois de beber", afirmou o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.