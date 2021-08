Fim de semana não terá chuva e temperaturas podem subir - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 03/08/2021 11:59 | Atualizado 03/08/2021 14:00

Rio - Núcleos de chuva seguem em deslocamento sobre o litoral da cidade do Rio, se aproximando das regiões do Recreio e Barra, na Zona Oeste da cidade, segundo o Alerta Rio. Segundo o monitoramento da prefeitura, isso ocorre pela influência da formação de um sistema de baixa pressão sobre o oceano. Durante esta segunda-feira, o céu ficará entre parcialmente nublado a nublado e os ventos predominantemente moderados. A temperatura média no Rio era de 20,4°C. A máxima chega a 25°C.

Nesta quarta, a previsão é de chuva fraca a moderada. Apesar disso, a partir desta quinta-feira não deve mais chover na cidade e o tempo fica entre nublado a parcialmente nublado com máxima de 27°C e mínima de 13°C. Durante o fim de semana, a temperatura pode subir novamente. Na sexta os termômetros marcam máxima de 28°C e mínima de 13°C. No fim de semana a máxima prevista é de 29º e mínima de 14ºC. Os ventos ficam entre fraco a moderado.