Veículo será utilizado para reforçar segurança no parqueDivulgação/Guarda Municipal

Publicado 03/08/2021 12:21

Rio - Uma base móvel da Guarda Municipal foi implantada na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira. O serviço de apoio será montado em um micro-ônibus, localizado na área interna, próximo ao largo e perto do Bioparque, e dará auxílio para os agentes que já atuam no local e também poderá receber denúncias da população relacionadas a desordens urbanas e de trânsito.

A Quinta da Boa Vista tem atuação da Guarda Municipal no reforço do patrulhamento do parque na área interna e externa, com efetivos de diversas unidades operacionais, como as inspetorias e os grupamentos especiais de Trânsito, Operações Especiais e Tático Móvel, com foco na proteção do patrimônio público e fiscalização das posturas municipais, auxílio aos visitantes do parque, para impedir delitos e deter criminosos quando flagrados pelos agentes."A Guarda Municipal é uma das guardiãs da Quinta da Boa Vista, que é um dos parques mais populares da nossa cidade. Recebemos reclamações sobre desordens no entorno e no interior dela e por isso, estamos reforçando o patrulhamento, para que a população se sinta mais segura" destaca o comandante da GM-Rio, Inspetor Geral José Ricardo Soares.Crédito das fotos: Robert Gomes