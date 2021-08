Policiais civis prendem casal que roubou mais de R$ 160 mil de lotérica em Barra do Piraí, no interior do Rio de Janeiro - Reprodução

Policiais civis prendem casal que roubou mais de R$ 160 mil de lotérica em Barra do Piraí, no interior do Rio de JaneiroReprodução

Publicado 03/08/2021 10:30 | Atualizado 03/08/2021 11:47

Rio - Jovem bonita e de vida dupla. Policiais civis da 88ª DP (Barra de Piraí) prenderam nesta terça-feira (3) um casal que participou de um assalto violento em uma casa lotérica no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, no interior do estado do Rio de Janeiro. Investigações apontam que a mulher, funcionária do estabelecimento, deu suporte para que o namorado cometesse o crime.

fotogaleria

Publicidade

O roubo contra a loteria aconteceu no início do mês de junho deste ano. Segundo a polícia, um homem armado anunciou o assalto e, com facilidade, conseguiu entrar no espaço destinado para funcionários e rendeu todos os ocupantes do local. Ele conseguiu fugir levando cerca de R$ 165 mil.

Todos os funcionários prestaram depoimento na delegacia de Barra do Piraí, mas a polícia passou a desconfiar da mulher. Para despistar as investigações, a jovem alegou que facilitou o roubo porque foi dominada pelo criminoso.

Publicidade

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou que a moça passou a ostentar uma vida de luxo ao lado do namorado, vivendo uma lua de mel com viagens caras, restaurantes de luxo e até mesmo comprando relógios e carros novos.

Imagens obtidas pela polícia mostram o casal hospedado no Hotel Sheraton, no Leblon, Zona Sul do Rio, um dos mais luxuosos da cidade, com diárias mínimas de até R$ 1,5 mil.

Publicidade

"O maior recurso da Polícia Civil é o recurso humano. No dia do crime entre várias pessoas na delegacia, o policial civil plantonista apontou a então funcionária da lotérica como autora intelectual do crime. A partir daí as investigações começaram e confirmaram o "tirocínio" do agente", disse o delegado Rodolfo Atala, titular da 88ª DP.

Segundo o delegado, a mulher foi encontrada na cidade de Volta Redonda e o namorado em Belo Horizonte. Ambos não resistiram à prisão. A dupla vai responder por crime de roubo e pode pegar pena de até 15 anos de reclusão, caso seja condenada.