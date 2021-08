MC Kevin - Reprodução

Publicado 03/08/2021 10:52

Rio - A modelo fitness Bianca Dominguez, que estava no quarto junto com o Mc Kevin no dia que o artista caiu de uma altura de 18 metros, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, terá de prestar novo depoimento sobre o ocorrido. A intimação será realizada pelo delegado que apura o caso, Leandro Gontijo de Siqueira Alves, da 16ªDP (Barra da Tijuca).