Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) - Divulgação

Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC)Divulgação

Publicado 01/08/2021 10:40

Rio - Uma mulher, que estaria a serviço do tráfico de drogas, foi presa em flagrante por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) enquanto colocava barricadas no bairro Vila Urussay, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O flagrante aconteceu na última quinta-feira e foi divulgado neste domingo pela polícia. A prisão contou com o apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e da 64ª DP (Vilar dos Teles).

De acordo com os policiais, as equipes estavam em diligências para reprimir o roubo de cargas naquela região. Na ocasião, os agentes se depararam com a suspeita, que, segundo a polícia, estava a serviço da organização criminosa que atua na localidade. Uma motocicleta roubada no início do mês de julho, no bairro Jardim Primavera, no mesmo município, foi localizada e apreendida na ação. A presa foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça. O nome dela não foi divulgado.