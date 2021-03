Terreiro de Joãozinho da Gomeia é tombado Bárbara Dias| RioOnWatch/Divulgação

Por Igor Silva

Publicado 24/03/2021 17:31

Duque de Caxias - Foi aprovado, nesta quarta-feira, 24, o Projeto de Lei 2905/20, de autoria da deputada Mônica Francisco (PSOL), que determina o tombamento por interesse histórico e cultural da área do Terreiro de Joãozinho da Goméia, no município de Duque de Caxias. A proposição foi criada no período em que havia um movimento pela conservação do terreno, considerado sagrado pelos praticantes de religiões de matriz africana.

Para a parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, é perfeitamente possível aliar o desenvolvimento com o patrimônio histórico-cultural das cidades. E quando se trata de espaços que fazem referência às religiões de matriz africana, em regiões em que são frequentes os ataques racistas a estes marcos, o cuidado deve ser ampliado.

Publicidade

Terreiro de Joãosinho da Gomeia, em Duque de Caxias Divulgação

“É preciso que todos compreendam que preservar a história é fundamental para o enriquecimento cultural, a valorização e o reconhecimento das práticas do Candomblé. Além disso, demarca as lutas e a resistência da população negra. O Terreiro de Joãozinho da Gomeia deve ser reconhecido como espaço de memória afetiva, de afirmação identitária e de disseminação da cultura afro-brasileira”, declarou Mônica Francisco.

Publicidade

O projeto foi construído em diálogo com os descendentes espirituais de Joãozinho, que se organizam na Comissão da Goméia, com o Ministério Público Federal e conta com a coautoria dos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha (Cidadania) e Waldeck Carneiro (PT).

Terreiro de Joãosinho da Gomeia, em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Quem foi Joãozinho da Goméia?

João Alves Torres Filho, o Joãozinho da Goméia, nasceu em Inhambupe-Ba, foi para Salvador ainda criança, onde começou sua trajetória religiosa. Devido aos movimentos tradicionais das mães de santo da Bahia, mudou-se para a Baixada Fluminense, estabeleceu seu terreiro em Duque de Caxias, na década de 60, onde alcançou fama.

Publicidade

Desfile da Escola de Samba do Grupo Especial, G.R.E.S Grande Rio, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro da cidade do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24). Foto: Luciano Belford/Agência O Dia Luciano Belford/Agência O Dia

A vida e trajetória do mais famoso babalorixá do país foi contada no último carnaval pela agremiação caxiense. A Grande Rio fez um desfile histórico, alcançado o vice-campeonato. Nas redes sociais, a tricolor comemorou a notícia do tombamento com uma postagem.

Publicidade

Construção de creche

Publicidade

Em junho do ano passado, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou que faria uma creche no local. Diante do anúncio, o Ministério Público Federal (MPF) pediu explicações a Reis e às secretarias municipais de educação e cultura. No dia 18 de julho, foi realizado o ato Abraço em Defesa do Terreiro da Gomeia. Uma semana depois, a prefeitura desistiu de construir a creche no espaço.