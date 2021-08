Tiago Marques de Oliveira, 28 anos, foi preso após ação de policiais da UPP Salgueiro no Morro do Salgueiro - Divulgação

Tiago Marques de Oliveira, 28 anos, foi preso após ação de policiais da UPP Salgueiro no Morro do Salgueiro

Publicado 04/08/2021 17:48

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta quarta-feira, o habeas corpus ao estoquista Tiago Marques de Oliveira, de 28 anos,

Rio - Oconcedeu, nesta quarta-feira, o habeas corpus ao estoquista Tiago Marques de Oliveira, de 28 anos, preso em ação da Polícia Militar no Salgueiro . De acordo com a decisão do TJRJ, Tiago terá que comparecer periodicamente em juízo a cada três meses. Preso desde o último sábado (31), familiares do estoquista tentam provar a sua inocência e estão recebendo acompanhamento da Comissão de Direitos Humanos da Alerj e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro.

O tio de Tiago, Leonardo de Oliveira Leite, ainda não sabe ao certo o horário da soltura, mas ressaltou que está ansioso para recebe-lo de volta. Leonardo é um dos familiares que está lutando para provar que o sobrinho não possui envolvimento com o tráfico e nem trocou tiros com a polícia. O advogado de Tiago, Carlos Alberto Barbosa ,disse que a partir de agora vai analisar todas as provas que tem em mãos para confrontar o que alegam os policiais da UPP Salgueiro que acusam o estoquista de envolvimento no confronto. A defesa também cogita solicitar uma reconstituição do caso.

Ele explica que tentou provar à Justiça que Tiago possui emprego fixo como estoquista em um colégio na Barra da Tijuca, mas a desembargadora Gizelda Leitão Teixeira, da 4ª Câmara Criminal, disse não ser apta para analisar as provas. Ainda não há distribuição a uma das Varas com competência para processar e julgar o caso.

Policiais da UPP Salgueiro afirmam que Tiago participou de um confronto entre policiais e criminosos no Morro do Salgueiro, no Andaraí, Zona Norte do Rio, no sábado. No entanto, de acordo com o tio, que estava no local do confronto, o estoquista mora em Madureira e foi ao Morro do Salgueiro para buscar uma cesta básica com um outro tio. No caminho, ele foi convidado a ir para um bar da sua família para confraternizar com alguns parentes que não via há um tempo. No entanto, a confraternização foi interrompida por causa do tiroteio. "Ele não frequenta o local havia dois anos, desde a última vez que ele veio aqui nos visitar", conta o tio, que mora no morro há 40 anos.

O delegado titular da 19ª DP (Tijuca), Gabriel Ferrando, disse ao DIA que Tiago foi preso porque os policiais militares da UPP Salgueiro o apontaram como participante do confronto e ainda apresentaram armas supostamente utilizadas por ele. "No que se refere ao procedimento flagrancial, a prisão já foi remetida para análise do Judiciário, a quem caberá analisar sobre a versão apresentada pelos PMs em sede policial", explicou Ferrando.

O delegado informou ainda que Tiago prestou depoimento na presença do seu advogado, dando amplo acesso a todo procedimento, inclusive com as oitivas solicitadas pelo advogado que acompanhou todo o processo.

A Polícia Civil informou ainda que "foi instaurado, também, um procedimento para apurar o evento que feriu a adolescente de 14 anos, ocasião em todas as informações serão analisadas, e novas oitivas realizadas, inclusive dos policiais militares que atuaram na ocasião". Todos serão ouvidos novamente.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes