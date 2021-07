Investigações apontam que traficantes do Complexo do Salgueiro cruzam a Baía de Guanabara para fornecer drogas para Paquetá - Fábio Costa/Ag.O Dia

Publicado 20/07/2021 06:00 | Atualizado 20/07/2021 11:21

Rio - Foi através de embarcações clandestinas que a criminalidade cruzou a Baía de Guanabara para acessar Paquetá. A implantação da narcomilícia na ilha carioca, como O DIA divulgou na segunda-feira (19) , foi feita por traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, conforme apontam as investigações da 5ª DP (Mem de Sá). O inquérito policial, que a reportagem teve acesso com exclusividade, mostra ainda que além de estarem monopolizando atividades comerciais e extorquindo a população local, os bandidos também instalaram bocas de fumo.

Em julho de 2020, a distrital descobriu que traficantes do Comando Vermelho (CV), oriundos de Itaóca, no Complexo do Salgueiro, eram os responsáveis por fornecer as drogas que estavam sendo vendidas em Paquetá. A conexão aconteceu após Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, antigo líder do conjunto de favelas gonçalense, querer expandir seus negócios e lucrar em outras regiões.

Segundo a polícia, a curta distância entre os dois lugares facilitou essa expansão, já que a Ilha de Paquetá é mais perto de São Gonçalo do que de outros bairros do Rio.

"Eles transportam as drogas em botes, saindo do Salgueiro, a viagem dura no máximo dez minutos", disse o delegado Bruno Gilaberte, titular da 5ª DP.

De acordo com as investigações, um dos seguranças de Rabicó, identificado apenas como Biel Carreirinha, teria sido o escolhido pela liderança para fazer o transporte.

"Você tem hoje lá como o principal chefe do tráfico, o Biel Carreirinha, que teoricamente é segurança do Rabicó, chefe do Salgueiro. Ele que faz a interligação das drogas do Salgueiro para Paquetá, seria o principal elo entre a associação local da ilha e o chefe, que fornece as drogas. O Biel acaba ficando muito mais no Salgueiro, para fazer a guarda do Rabicó, mas também temos apurado relatos de que o Rabicó também passeia entre as duas ilhas", explicou Gilaberte.

Além do transporte de drogas feito de forma clandestina, os criminosos também usariam as barcas que saem da Praça XV, no Centro do Rio, em direção a Paquetá, para traficar. Conforme apuração policial, três pessoas, entre elas dois homens e uma mulher, também levariam os entorpecentes pelo transporte tradicional.

"Eles basicamente usam as barcas, as vezes, para fazer transporte de drogas, transportam em mochilas, bolsas, esse tipo de coisas. Mas a proximidade em relação a São Gonçalo, faz com que a criminalidade de Paquetá tenha poucos reflexos na área do Centro", afirmou o delegado.



Vinte suspeitos já foram identificados

A Polícia Civil descobriu que as drogas vindas do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, são distribuídas, principalmente, em três pontos de venda de drogas em Paquetá: Morro do PEC e imediações das ruas Tomás Cerqueira e Manoel de Macedo.

Ao longo das investigações, a 5ª DP apurou que, atualmente, o tráfico na ilha é composto por 20 suspeitos, entre eles, seis mulheres. O chefe do grupo é um homem identificado apenas como Pierre. Testemunhas que temem se identificar contaram aos agentes que o suspeito é conhecido por ser 'dono' de Paquetá e insinua estar armado.

Os agentes também apuraram que para embalar as drogas para a revenda, os criminosos chegaram a invadir uma casa de veraneio.

A Polícia Militar informou que nos últimos 12 meses, Paquetá registrou 16 prisões por associação ou tráfico de drogas. "Neste período foram apreendidos 4 pés, 148 trouxinhas, 18 filetes e 2 tabletes de maconha; 488 pinos de cocaína; 80 sacolés de haxixe e R$366,95 em espécie", disse a corporação, em nota.