Preso chefe de milícia em Curicica envolvido em morte de militar português

Rio - Policiais da 28ª DP (Campinho) prenderam, nesta terça-feira, os milicianos Maicon Douglas Santana Bonifácio, conhecido como Kako, e Felipe Penudo Alcântara. Kako é pontado como chefe do grupo paramilitar que age na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Ele já havia sido preso em 2015, por envolvimento na morte do tenente do Exército de Portugal Douglas Clemente Ferreira, de 32 anos.

O tenente Douglas foi assassinado em abril daquele ano por pelo menos mais outros dois milicianos. O corpo do suboficial foi encontrado carbonizado na Favela do Rola, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. De acordo com as investigações, o militar estava há seis meses de licença no Brasil e foi morto quando foi negociar a compra de ouro em Curicica.



Rua Italva. Os dois estavam com uma pistola da Polícia Militar, um Volkswagen Polo roubado com placas clonadas, 1.500 maços de cigarro contrabandeados e um carregador e munições de pistola. Material encontrado com os milicianos - Divulgação / Polícia Civil Kako e Felipe foram capturados ontem na. Os dois estavam com uma pistola da, um Volkswagen Polo roubado com placas clonadas, 1.500 maços de cigarro contrabandeados e um carregador e munições de pistola.

Os dois foram localizados após um levantamento do setor de inteligência da 28ª DP. Os policiais ficaram sabendo que Felipe iria se encontrar com Kako. Os agentes ficaram de tocaia no local, até que os dois entraram no Polo e receberam voz de prisão.

Os milicianos foram autuados por posse de arma e munição, receptação e contrabando.