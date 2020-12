Elevatória do Lameirão passa por problemas desde o início do mês Divulgação / Cedae

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 09:34 | Atualizado 13/12/2020 09:39

Rio - A Cedae continua com o esquema de rodízio de abastecimento de água no estado por causa da obra emergencial na Elevatória do Lameirão. Neste domingo, 12 regiões vão ser afetadas. Elas ficam principalmente na Zona Oeste do Rio, mas também em alguns municípios da Baixada Fluminense.

Confira todas elas:

Publicidade

1. Senador Vasconcelos

2. Santíssimo

Publicidade

3. Jabour

4. Inhoaíba

Publicidade

5. Cosmos

6. Senador Camará

Publicidade

7. Santa Cruz (Cesarão)

8. Japeri

Publicidade

9. Queimados

10. Nova Iguaçu

Publicidade

11. Belford Roxo

12. Centro de Campo Grande

Publicidade

Regiões com abastecimento comprometido neste domingo Divulgação / Cedae

O problema na Elevatória do Lameirão ocorreu na queima de um motor e desde o fim de novembro a Cedae tenta recuperar o abastecimento, enquanto a população carioca sofre com a falta d'água. A companhia vem dizendo que "está empenhada a ter o motor recuperado entre os dias 17 e 18 de dezembro", para só então, "após um período de até cinco dias de instalação, colocar a elevatória para operar com 100% de sua capacidade, normalizando o abastecimento".