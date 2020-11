Por O Dia

Publicado 30/11/2020 17:00 | Atualizado 30/11/2020 17:48

Rio - No Rio, além da pandemia de covid-19, que está provocando o aumento do número de casos e mortes nos últimos dias, a população também está tendo de conviver com problemas de falta de água em alguns locais do estado, principalmente na capital . A causa do transtorno, iniciado desde 15 de novembro, está em uma das cinco bombas da Elevatória do Lameirão, em Senador Vasconcelos, na Zona Oeste da cidade, que acaba resultando na ausência de abastecimento na própria região, na Zona Norte e no município de Nilópolis, na Baixada Fluminense.