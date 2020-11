Por Carina Petrenko*

Publicado 24/11/2020 14:16 | Atualizado 24/11/2020 15:11

Rio - Moradores do município do Rio e de Nilópolis relatam problemas com o fornecimento e qualidade da água desde a última quinta-feira (19) . De acordo com a Cedae, o serviço pode levar até 20 dias para ser normalizado. Ainda segundo a companhia, o problema foi causado em decorrência do serviço emergencial que está em andamento na Elevatória do Lameirão.