Vítima tinha 59 anos Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO e THUANY DOSSARES

Publicado 13/12/2020 08:06 | Atualizado 13/12/2020 10:56

Rio - Uma compositora gospel morreu depois que foi atingida por uma bala perdida, no fim da tarde deste sábado, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, Região Metropolitana do estado. De acordo com os filhos, Eunice Veiga, de 59 anos, estava na cozinha de casa, por volta das 16h30, quando um tiro entrou pela janela, atingiu sua garganta e foi parar no pulmão.

Eunice foi socorrida por uma das filhas que morava com ela no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. De acordo com a Secretaria estadual de Saúde, a missionária deu entrada na unidade ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela deixa cinco filhos e seis netos.

"Ela ainda conseguiu ir da cozinha para a sala, minha irmã viu e falou 'meu Deus'. Então, ela foi para fora de casa quando caiu, chegou a levantar e pediu para minha irmã ficar calma", conta o advogado Davi Veiga, 26, um dos filhos da vítima.

fotogaleria

Davi também morava com a mãe, mas não estava no local no momento em que ela foi atingida. Ele diz que está se preparando para casar e estava na residência que tem em Maricá.

"Ela foi socorrida pelo vizinho da frente, que estava fazendo uma obra de serralheria na casa dele e a atendeu no mesmo momento", relata.

'AJUDAVA TODO MUNDO'

Eunice frequentava a Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. A família diz que ela se doava muito para ajudar outras pessoas.

"Ela era daquelas pessoas que ajudava todo mundo, como se fosse uma assistente social. Era muito carinhosa e ajudava muita gente da igreja, com roupa", conta, bastante emocionada, a autônoma Priscila Veiga, 39, uma das filhas.

O corpo da missionário deve ser enterrado ainda neste domingo no Cemitério Parque da Paz. A família ainda não sabe o horário.

"Eu já chorei tanto, que acho que estou confortável que minha mãe foi para os braços de Deus. Ela era evangélica, abraçava todo mundo, ajudava todo mundo, quem era família e quem não era. Todo mundo gostava muito dela. Recebi mais de 200 mensagens de apoio, todo mundo chocado com a situação", lamenta Davi.

GUERRA DE TRAFICANTES

Os filhos de Eunice contam que há mais de duas semanas o bairro onde a mãe morava está enfrentando uma guerra de traficantes rivais pelo domínio dos pontos de venda de drogas nas comunidades do entorno. A plataforma Fogo Cruzado registrou tiros na região até meados das 20h30 de ontem. Há ainda relatos de disparos até pelo menos 21h30.

Outras duas pessoas foram baleadas no confronto deste sábado e levadas ao Heat. A direção da unidade diz que Antônio José Gomes de Souza e Gessé Soares dos Santos seguem internados, com o quadro de saúde estável.

A morte de Eunice é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que fez a perícia no local, "determinando a origem do disparo".



"As investigações estão em andamento para determinar a autoria", a Polícia Civil disse, em nota.