Por RAI AQUINO

Publicado 13/12/2020 13:29 | Atualizado 13/12/2020 13:54

Eunice Veiga, de 59 anos, Amendoeira, em São Gonçalo, diz que a mãe estava muito animada com o seu casamento. A cerimônia de união do advogado Davi Veiga, 26, vai acontecer daqui a exatamente dois meses, no dia 13 de fevereiro. Rio - Um dos filhos da cantora gospel, de 59 anos, morta neste sábado por uma bala perdida no bairro da, emdiz que a mãe estava muito animada com o seu casamento. A cerimônia de união do advogado, 26, vai acontecer daqui a exatamente dois meses, no dia 13 de fevereiro.

"Por causa do casamento, eu estou me dividindo entre a casa dela e uma em Maricá, aonde vou morar após o casamento. Por isso, não estava com ela no momento em que foi baleada", conta Davi.

De acordo com a família, Eunice foi baleada quando estava na cozinha de casa. O tiro que a atingiu entrou pela janela do cômodo, perfurou seu pescoço e foi até o pulmão. A evangélica chegou a ser socorrida no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

"Eu já chorei tanto, que acho que estou confortável que minha mãe foi para os braços de Deus. Ela abraçava todo mundo, ajudava todo mundo, quem era família e quem não era. Todo mundo gostava muito dela. Recebi mais de 200 mensagens de apoio, todo mundo chocado com a situação", lamenta o filho.

O advogado conta que a mãe frequentava a Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Ontem mesmo, Eucine havia cantado no enterro de um tio dela.

"Ela sempre cantou. Fazia suas músicas e tinha algumas gravadas. Ela cantava e pregava em algumas igrejas próximas", afirma.

A morte de Eunice é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que fez a perícia no local, "determinando a origem do disparo". Familiares contaram que no momento em que ela foi baleada, havia uma guerra de traficantes rivais pelo controle dos pontos de venda de drogas das comunidades do entorno do bairro.