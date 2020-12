Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Luciano Belford / Arquivo

Por Anderson Justino

Publicado 03/12/2020 10:53 | Atualizado 03/12/2020 12:10

Rio – Um idoso de 74 anos foi atingido por uma bala perdida, na manhã desta quinta-feira (3), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. José Ricardo Bonze, de 74 anos, estava dentro de casa, no bairro Colubandê, e foi baleado no abdome.



Segundo informações, ele foi socorrido pela esposa e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no mesmo bairro.



A direção do Heat informou que o “paciente encontra-se na unidade, sendo atendido, em estado estável”.



Dados da Plataforma Fogo Cruzado mostram que, de janeiro até esta quinta-feira, 1.704 pessoas foram baleadas na Região Metropolitana do Rio: destas, 856 morreram.



Entre os baleados na Região Metropolitana do Rio este ano, 31 eram idosos - com idade a partir de 60 anos -. 16 deles morreram. Entre os idosos, 14 foram baleados em São Gonçalo este ano: destes, 7 morreram.



Em nota, a Polícia Militar disse que o 7º BPM (São Gonçalo) esteve na unidade hospitalar para verificar a entrada de um paciente com “ferimento provocado por disparo de arma de fogo”.



A PM disse que não houve nenhum tipo de operação policial naquela região.



O caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara), onde será investigado.