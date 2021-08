Vacina contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 06/08/2021 20:42

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribui, nesta sexta-feira e no sábado, 627.190 doses de vacinas contra a Covid-19. Para que todas as doses cheguem aos pontos de vacinação do município do Rio, os postos abrirão às 10h e funcionarão até às 17h . As vacinas estão sendo entregues na noite desta sexta-feira pelo Ministério da Saúde à SES.

Será dividido entre os 92 municípios 174 mil doses da Oxford/AstraZeneca pra primeira aplicação e 135.440, para segunda. Da Pfizer, serão 252.720 para primeira dose, 57.330 para segunda e 7.700 da Janssen, de aplicação única. Até às 18h, o Ministério da Saúde entregou 105.240 da vacina Oxford/AstraZeneca.



Ainda na noite desta sexta, o município do Rio retira o lote disponível na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. As regiões do Norte, Noroeste e Costa Verde receberão os imunizantes por helicóptero a partir da manhã de sábado. Para os demais municípios, a entrega será feita por vans e caminhões a partir das 7h.

"A cobertura vacinal em todo o Estado do Rio de Janeiro está avançando. Hoje, temos 62% da população imunizada com a primeira dose contra a Covid-19 e 27% com a segunda aplicação ou dose única. É importante completar o ciclo vacinal para garantir a eficácia da vacina, principalmente pela circulação da variante Delta no Rio de Janeiro", recomendou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.