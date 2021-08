Homem foi preso com cocaína na mala no Galeão - Divulgação

Publicado 06/08/2021 19:23 | Atualizado 06/08/2021 19:27

Rio - A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu nesta sexta-feira um homem tentando embarcar com cocaína para Europa no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O preso, de 25 anos, natural de Manaus, no Amazonas, tinha como destino final a cidade de Paris, na França. A droga, diluída em resina emborrachada, estava acondicionada de forma oculta na estrutura de duas malas.