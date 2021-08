Novo coronavírus - Reprodução

Novo coronavírusReprodução

Publicado 05/08/2021 17:48 | Atualizado 05/08/2021 17:49

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quinta-feira, 1.044.535 casos confirmados e 59.659 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.319 novos casos e 124 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,71%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 971.258 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 65,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 31 pessoas e a de enfermaria, 21.

Publicidade

Novo coronavírus no Rio



Publicidade

Cerca de 517 pacientes foram internados por SRAG em leitos de UTI entre os dias 25 e 31 de julho, além da notificação de outras 1.083 pessoas internadas em enfermarias apresentando os mesmos sintomas durante o mesmo período. A taxa de ocupação das UTIs fluminenses está em 68%, já as enfermarias permanecem com 38%. Na capital fluminense o número é maior, com 88% dos leitos disponíveis lotados.