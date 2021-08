Ação foi realizada na Rua Couto Magalhães - Divulgação/Seop

Publicado 05/08/2021 16:58

Rio - Denúncias registradas na Central 1746 da Prefeitura do Rio levaram a uma operação contra lava-jatos clandestinos na Rua Couto de Magalhães, em Benfica, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira. Na ação, realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), dois estabelecimentos foram fechados. Além disso, dois aspiradores, uma bomba d’agua, cinco lonas de plástico, 25 metros de fios e seis metros de canos foram apreendidos.

Equipes de Segurança Patrimonial da Cedae também estiveram presentes e removeram seis ligações clandestinas de água. A operação contra lava-jatos clandestinos já foi realizada em bairros como Jacarepaguá, Bento Ribeiro, Rocha Miranda, Cascadura, Turiaçu, Madureira, entre outros pontos do Rio.

Breno Carnevale, secretário de Ordem Pública disse que os locais foram identificados pelo setor de inteligência da pasta e que na maioria das vezes, os estabelecimentos usam ligações irregulares de água e não tem autorização para ocupar espaço público. "Além da ilegalidade, esse tipo de atividade causa desordem nas ruas, podendo até causar acidentes de trânsito, como já aconteceu. Sem contar o favorecimento para ações criminosas, como roubos de carros. Em conjunto com as forças policiais e outros órgãos da Prefeitura, seguiremos por toda a cidade combatendo lava-jatos clandestinos", afirmou o secretário.Coordenada pela Subsecretaria de Operações da Seop, a ação contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal.