Publicado 05/08/2021 18:49 | Atualizado 05/08/2021 18:56

Rio - O ex-gerente de banco Rafael de Souza Ferreira foi preso nesta quinta-feira, em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), acusado de administrar uma organização especializada em fraudes de transações bancárias que conseguiu desviar R$ 8 milhões da conta de um cliente que morreu. Contra Rafael havia um mandado de prisão expedido pela 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Segundo a especializada, outros dois gerentes atuavam em conjunto com ele para aplicar os golpes.

Os três membros da organização criminosa simulavam o resgate do fundo de previdência de clientes falecidos, transferindo os valores para as contas pessoais de seus cônjuges, através de cheques administrativos. A fraude foi detectada pelo mecanismo de segurança da instituição bancária que acionou a DRF para apurar o caso.

As investigações apontam que, após os valores desviados, os integrantes da organização criminosa faziam a compra de imóveis e veículos. Rafael chegou a comprar uma casa de luxo na Zona Norte do Rio.



Ao tomar conhecimento que a fraude havia sido identificada, Rafael procurou a viúva do cliente, uma mulher idosa e tentou induzi-la a assinar um documento declarando que seu falecido companheiro tinha o desejo de doar a quantia aos gerentes da instituição bancária. Ao negar o pedido do ex-gerente, a vítima e seu advogado foram ameaçados e um novo inquérito policial pelo crime de coação foi adicionado no curso do processo de fraude.

Os outros dois envolvidos nos crimes foram denunciados por furto duplamente qualificado, associação criminosa e lavagem de capitais, inclusive com pedido de sequestro de bens.