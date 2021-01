Mais de 42 mil pessoas foram vacinadas no município, entre idosos de abrigos e profissionais de saúde Divulgação

Por Natasha Amaral*

Publicado 22/01/2021 19:52 | Atualizado 23/01/2021 10:44

Rio - Funcionários da Maternidade Perinatal denunciaram ao DIA que parte da vacina entregue ao hospital foi desviada para setores administrativos, deixando de contemplar profissionais que atuam na linha de frente do combate à covid-19. Segundo relatos, após receber cerca de 80 doses do imunizante, a unidade optou por vacinar membros da direção, diretoria e alguns médicos, deixando de lado técnicos de enfermagem e enfermeiros. Até a manhã desta sexta-feira (22), mais de 42 mil pessoas já haviam sido vacinadas no município, entre idosos de abrigos e profissionais de saúde.



"O hospital recebeu 80 doses da vacina no dia 20 e, ainda nesse dia, foram vacinados o pessoal da direção, alguns médicos e algumas pessoas que estavam de plantão no dia. No período da tarde, falaram que não receberiam mais doses da vacina, que tinham poucas no Rio, e que as maternidades não seriam mais contempladas. Assim, não havia previsão de vacina para quem não foi vacinado. Isso criou uma revolta muito grande. Nós que somos profissionais da linha de frente não fomos vacinados, mas, funcionários da direção que não sabem nem o que é um swab (cotonete usado coleta de exames), não atuam no setor, foram contemplados na nossa frente", disse um funcionário.



O funcionário ainda relatou a falta de transparência quanto às unidades do imunizante entregues ao hospital. "Alguns falam que o hospital recebeu 80 doses, outros falam 120. Esse quantitativo daria para vacinar todos da emergência, o setor que assume os pacientes quando são internados e a UTI. Infelizmente isso não aconteceu. Vacinaram pessoas que nunca tiveram contato com paciente, enquanto nós estávamos na linha de frente fomos deixados de lado".



"Estamos desde março trabalhando incessantemente com os pacientes de covid-19, ninguém fraquejou, todos enfrentaram o vírus juntos. É um absurdo não ser contemplado com a vacina", finalizou.



Procurada, a Perinatal informou que recebeu "um pequeno lote de vacinas que foi destinado aos profissionais que lidam diretamente com os pacientes: emergências, CTIs e diferentes áreas assistenciais". "Nosso protocolo visa à proteção dos profissionais que atuam no atendimento aos pacientes e permanecerá sendo seguido para viabilizar o melhor escalonamento da vacinação", diz a nota.

Questionada sobre o uso das vacinas em hospitais particulares e o protocolo de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os hospitais particulares que tenham atendimento a casos de covid-19 retiram as vacinas e são os responsáveis pela aplicação e controle. Confira a nota na íntegra:

"Hospitais particulares que tenham atendimento a casos de covid-19, como é o caso da Perinatal, que recebe gestantes com a doença, retiram as vacinas com a Secretaria Municipal de Saúde, sendo os responsáveis pela aplicação e controle para seus profissionais, devendo garantir que sejam respeitados os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. São também os próprios hospitais que devem inserir no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) os dados dos profissionais vacinados por eles, o que garante o controle pelo Ministério da Saúde"

*Colaborou Jessyca Damaso.