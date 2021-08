Hospital Regional Darcy Vargas - Divulgação

Publicado 05/08/2021 16:47

Rio - O Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio Bonito, na Região Metropolitana, anunciou, nesta quinta-feira, a reabertura do setor de covid-19 na unidade, após 60 dias de intervenção municipal na unidade de saúde. A equipe interventora, nomeada pela Administração Pública Municipal, vem realizado adequações em toda estrutura administrativa, além de reforma em parte do centro cirúrgico local, que estava inoperante.



O município de Rio Bonito, por meio de sua Secretaria Municipal de Saúde, firmou junto à Secretaria Estadual de Saúde (SES) um aporte financeiro relacionado ao Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAHI), recurso que será repassado ao HRDV, objetivando mais atenção a saúde e qualificação do acesso aos serviços do SUS.