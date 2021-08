Promulgado fim da verba indenizatória de gabinete na Câmara Municipal de Mangaratiba - Divulgação

Publicado 04/08/2021 07:16 | Atualizado 04/08/2021 07:16

Rio - A resolução que acaba com o modelo indenizatório de verba de gabinete foi promulgado pela Mesa Diretora na Câmara Municipal de Mangaratiba. A medida entrou em vigor com a publicação no Diário Oficial do Legislativo desde junho de 2021. Os parlamentares aprovaram a decisão em sessão ordinária em 17 de junho, antes do recesso parlamentar.



Os 13 vereadores tinham um limite de até R$ 7.100 para custear com despesas entre alimentação, combustível, gráfica, material de expediente e serviços de consultoria, de acordo com o Presidente da Câmara, Prof. Renato Fifiu, a estimativa é de economia entre 30% a 40% do orçamento, cerca de R$ 1.100.000,00 ao ano.



O presidente da Câmara Prof. Renato Fifiu destacou que a mudança era necessária para a realização de uma gestão coerente com o erário público.

"A prioridade é fazer gestão e atender todas recomendações do TCE/RJ, com o fim da verba de gabinete indenizatória (resolução nº 01/19), estimamos uma economia de mais de R$ 90.000,00 ao mês aos cofres da Câmara Municipal de Mangaratiba."



Cabe ressaltar que iniciativa partiu diretamente do gabinete da Presidência e contou com votação unânime dos parlamentares da casa legislativa.