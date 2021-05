Renato Aragão reprodução do instagram

Renato Aragão e a esposa Lilian foram à delegacia denunciar um ex-funcionário por desviar mais de R$ 3 milhões. De acordo com informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, o funcionário, que trabalhava na empresa Renato Aragão Produções, falsificou cheques e adulterou o nome dos beneficiários para o seu próprio nome, para ficar com os lucros de Didi.



Além do funcionário, o casal também abriu um processo contra o banco. Didi e Lilian alegam que houve falhas na segurança de agência ao receber cheques falsificados. Na ação, eles pedem à instituição bancária a restituição dos R$ 3.341.500 desviados.

O desvio aconteceu durante seis anos. Renato e Lilian também abriram um processo trabalhista contra o ex-funcionário, que já foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público após a conclusão do inquérito.